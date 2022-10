L’approvisionnement en essence sans plomb reprendra normalement, à partir de cet après-midi avec le déchargement d’une nouvelle cargaison arrivée ce matin et ce pour faire face à la perturbation enregistrée depuis le 7 octobre 2022, dans les quatre gouvernorats du Grand Tunis et dans certaines régions du nord (Hammamet, Nabeul et Bizerte). C’est ce qu’a indiqué la ministre de l’Energie, des Mines et de l’Energie, Neila Gongi.

Cette perturbation de la distribution de l’essence sans plomb est expliquée notamment par des retards dans la réception des cargaisons ainsi que des opérations de vérification à accomplir lors de l’entrée, a-t-elle précisé, en marge d’un point de presse tenue pour présenter l’exposition itinérante “Energy in Transition – Powering Tomorrow”.

Le retard est du également à la conjoncture internationale a précisé la ministre, soulignant que les perturbations d’approvisionnement se sont aggravées davantage à cause de la frénésie du consommateur tunisien.

Alors que la perturbation concerne uniquement, l’essence sans plomb, a-t-elle fait précisé encore assurant que les autres produits pétroliers (gasoil sans souffre et ordinaire) sont disponibles en quantité suffisante.

Ainsi pour faire face au déficit d’approvisionnement enregistrée depuis le 7 octobre 2022, la ministre a assuré que les autorités ont procédé à l’approvisionnement de la raffinerie de Bizerte de plus de 5300 mètres cubes, lesquels ont été transportés aux entrepôts de Radés, puis distribués aux détaillants.

La Société nationale de distribution des pétroles (AGIL) s’est approvisionnée en 550 m3 auprès des entrepôts de Radès, de quoi couvrir les besoins de trois jours.

Toutefois, le stock de la société AGIL s’est épuisé en une journée, à cause de la hausse de la demande, a expliqué la ministre, appelant les consommateurs à rationnaliser leur consommation, car le produit est disponible sur le marché contrairement aux fausses informations relayées.

Le ministère dispose d’un programme d’approvisionnement d’avance, a-t-elle dit, précisant que durant le mois d’octobre 2022, deux autres arrivages sont programmées, le 17 octobre et le 28 octobre 2022, avec une charge oscillant entre 24 et 30 mille tonnes.

La STIR (Société tunisienne des industries de raffinage) assure le 1/3 des besoins du pays, et le reste est couvert par les importations.