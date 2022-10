Sortie du dernier numéro de notre hebdomadaire WMC LeMag 117 du jeudi 6 octobre 2022.

Au sommaire de cette édition :

Baisse des quantités de céréales collectées

Les quantités de céréales collectées ont atteint 7,5 millions de quintaux, jusqu’au 31 Août 2022, contre 8 millions de quintaux, durant la même période de l’année écoulée, soit une baisse de 7%, selon les données publiées par l’Office des Céréales (Odc).

COMESA: Les femmes entrepreneures en première ligne pour l’intégration régionale

Les représentantes de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE), du Secrétariat général du COMESA, du COMESA Business Council (CBC) et du COMFWB ont exprimé leur appui pour le lancement en Tunisie d’un “méga incubateur et d’un centre d’affaires pour les femmes entrepreneures” des pays membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Fadhila Rebhi – Ministre du Commerce : «Le devoir de l’Etat est de protéger le marché dans la mesure du possible»

Une crise des finances publiques dont les répercussions sur les importations des denrées de base sont catastrophiques, et même si les hauts responsables qui ont hérité d’une situation financière catastrophique, ne le disent pas tout haut, les fournisseurs de la Tunisie perdent confiance et veulent être payés à l’avance. L’approvisionnement du pays se fait au coup par coup, et ce indépendamment des spéculateurs.

Renforcement des paiements par carte bancaire en Tunisie

Le taux de rejet des chèques en Tunisie a progressé de 17,7% au cours du 1e semestre 2022. En effet, pus de 2 millions de chèques représentant un montant de 1,4 milliard de dinars ont été rejetés sur un total de 12 millions de chèques (56 milliards de dinars).

L’Observatoire tunisien de l’économie tacle une étude sur le modèle de transition énergétique

“Les pas jusque-là franchis par la Tunisie en matière d’énergies renouvelables s’apparentent plus à une expansion énergétique qu’à une transition énergétique. Les orientations retenues dans ce domaine risquent de creuser davantage les inégalités existantes, s’éloignant ainsi du modèle de transition juste”, estime l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE), dans une analyse intitulée “Les énergies renouvelables en Tunisie : une transition injuste”, rendue publique récemment.

Livre : Les Tunisiens, Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Les révélations de la génétique

“Les Tunisiens, Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Les révélations de la génétique, tel est l’intitulé d’un nouveau livre collectif qui vient de paraître aux éditions Cérès. Il sera présenté au cours d’une rencontre, vendredi 30 septembre 2022 à 17h30 à Entrepros Space à El Menzah 1, Tunis.