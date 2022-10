Dans le cadre du projet Archipel, l’association Al Badil (Tunisie), en collaboration avec le Centre de Création Diffusion de Gaspé (Canada), propose une résidence pour les artistes tunisiens en processus de création au mois de janvier 2023.

L’appel à projets (date limite de candidature ayant été fixé pour le 09 octobre 2022) est ouvert aux danseurs/danseuses et chorégraphes.

avec une attention particulière aux créations en cours, nécessitants un appui technique.

Archipel est un projet solidaire et novateur visant à fédérer et construire des ponts durables entre des structures culturelles et des territoires dans un principe d’allers-retours, en réciprocité dans les domaines du théâtre, de la danse et des écritures.

Sur trois continents, et dans trois pays francophones, ARCHIPEL est une communauté de travail entre le Québec, la France et la Tunisie. C’est un réseau innovant partagé par des structures culturelles, de production et de programmation, des collectivités et des artistes où chacun dépose, dépasse, son rôle et sa fonction.

Porté par le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants à Nantes, le Groupe Danse Partout à Québec et Al Badil à Tunis, ARCHIPEL est un outil intuitif et agile de découvertes et de soutien aux mobilités artistiques et professionnelles, à l’écoute des besoins des artistes et des partenaires.

Projet polysémique, cet outil solidaire construit des parcours modulables basés sur la complémentarité, les compétences culturelles et le respect de la diversité, avec une veille attentive à l’autre, même éloigné. Archipel favorise une écologie de création qui redéfinit les conditions des projets artistiques aussi bien pour la production, la diffusion et pour leur existence sur les territoires.

Le Centre de Création Diffusion de Gaspé (CCDG) est un diffuseur pluridisciplinaire en arts de la scène. Ses actions structurantes visent à soutenir la communauté culturelle et artistique locale, régionale et internationale. De par ses initiatives mobilisatrices de développement disciplinaire, ses formations d’expertises, ses résidences de recherche et de création et son intérêt pour le numérique, le Centre de Création Diffusion de Gaspé participe activement à la démocratisation des arts, à l’accessibilité et à la réelle libre-circulation des arts vivants, et ce, jusqu’au bout du monde.

Al Badil L’alternative culturelle est une association œuvrant pour la structuration du secteur culturel tunisien, le maillage territorial culturel des initiatives citoyennes et créatives tunisiennes, l’élaboration de ponts dans les mondes francophone et arabophone démultipliant les opportunités professionnelles, et l’éducation artistique et culturelle de tous.