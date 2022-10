Des Spectacles, tables rondes et un master class autour des cultures francophones sont au line-up de la première édition du Festival de l’Humour Francophone “Normal Enti ?” prévu, les 13 et 14 octobre, au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture ainsi qu’au siège de l’Alliance Française de Tunis et à l’Universite de la Manouba.

Le festival de l’humour traduit cet aspect diversifié des cultures francophones autour de la même langue. La francophonie rassemble divers pays de l’OIF en cette première édition, placée sous la présidence artistique du cinéaste Mourad Ben Cheick.

Le festival se tiendra exceptionnellement au mois d’octobre et la prochaine édition aura lieu en mars qui sera une date annuelle fixe, en concomitance avec la Semaine de la francophonie.

Les grandes lignes de ce nouveau rendez-vous artistique ont été dévoilées, jeudi, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’Alliance Française de Tunis, acteur principal du prochain Sommet de la francophonie de Djerba, qui organise le festival.

Selon les organiseurs du festival, les Alliances Françaises de Tunisie ont préparé “un programme assez intéressant” en prévision de ce rendez-vous francophone prévu dans sa 18ème édition, les 19 et 20 novembre 2022, dans l’île de Djerba.

Pour ce premier festival de l’humour, l’Alliance a pour principal partenaire, Montreux Comedy Festival, un prestigieux festival suisse créé en 1989 sous l’appelation ‘Festival du rire de Montreux’ -, en plus des ambassades du Sénégal et de France et la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles à Tunis.

A l’affiche de cette première édition, Mr Nouar (Tunisie), Bruno Coppens (Belgique), dans deux prestations prévues à la première soirée. Deux autres prestations sont prévues, le lendemain, avec Adel Fugazi (France) et le duo Balla Diop & Willy de Rescap’Art (Sénégal).

Cette programmation se caractérise par l’absence des femmes artistes, sachant que l’égalité des genres est un principe inscrit dans la charte de l’Unesco et rendu obligatoire dans la plupart des manifestations artistiques.

Outre l’événement principal, le programme parallèle prévoit des échanges et une réflexion autour des thèmes de la francophonie, la traduction et l’humour francophone.

L’usage de la langue française sera au centre de ce programme composé de tables rondes qui seront organisées, le 11 octobre, au siège de l’Alliance, en partenariat avec l’Union des Ecrivains tunisiens (UET).

L’humoriste Bruno Coppens donnera un Master class sur le rôle de l’humour qui aura lieu, le 12 octobre, à l’Université de la Manouba.

Autour de la signification de l’affiche du festival (l’image d’un piment rouge souriant), Mohamed Aissaoui, président de l’Alliance Française de Tunis et du Conseil des AF de Tunisie a déclaré que “c’est aussi la mascotte de l’Alliance française de Tunis”, en y rajoutant le sourire en harmonie avec le thème du festival.

L’identité visuelle du festival est inspirée de la célèbre oeuvre de l’artiste italien Maurizio Cattelan, la banane scotchée au mur, pour créer sa mascotte, le piment scotché, en faisant de ce piment scotché le symbole d’une culture accessible pour tous et une ouverture sur le monde.

Il a expliqué que la symbolique du piment vient de son importance pour dans la culture tunisienne et une métaphore d’un aliment de base piquant, chaud et riche en saveurs.

Il a encore parlé du choix des humoristes qui a été fait sur la base d’ ” un échange interculturel à travers des spectacles où chaque artiste traduit sa propre culture. ”

En partenariat avec Montreux Comedy Festival, un casting pour des jeunes de toutes les régions de la république est prévu, ce qui selon lui ” constitue l’aspect noble du festival en plus du reste de la programmation parallèle “.

Aissaoui a souligné que l’Alliance Française de Tunis est une institution “de droit tunisien qui agit sur deux axes; éducatif et culturel”. Les appellations des manifestations qu’elle organise, sont toujours “une combinaison entre le dialectal local (tunisien) et le Français. Un choix qui s’inscrit dans “la charte et l’esprit de l’Alliance française, il faut que la langue française s’intègre dans la culture locale”, dit-il.

Cette orientation culturelle constitue l’un des axes à travers lesquels l’Alliance oeuvre à ce que la langue française reprend sa place en initiant les jeunes générations à la pratique de cette langue.

Inaugurée le 1er février 2018, l’Alliance française de Tunis, membre du réseau des Alliances françaises et partenaire de l’Ambassade de France en Tunisie a pour objet de contribuer à l’enseignement de la langue française comme langue étrangère et au rayonnement des cultures française et francophone dans le monde entier.

Ce premier rendez-vous de l’humour ” Normal Enti ? ” (Ca ne va pas la tête!) est dans la continuité des autres manifestations de l’axe culturel à travers lequel l’Alliance s’est mis pour objectif, depuis une année, d’avoir quatre rendez-vous culturels annuels.

Le premier était un festival de cinéma baptisé Cinémana” récemment organisé dans sa deuxième édition. Lancé le 23 septembre 2021, la première édition du festival du court-métrage “Cinemana”, à destination des jeunes de 16 à 30 ans, a privilégié l’art du court-métrage qui se caractérise par une grande liberté artistique et est souvent à l’origine de nombreuses révélations.

Prochainement, il y aura un rendez-vous littéraire, “Afrique Kteb” et un autre rendez-vous plus généraliste autour de la musique avec les amis du Belvédère qui s’intitule “Parc lik” (Le parc est à toi).

Fayçal Mezhoudi, Directeur de l’Alliance Française de Tunis qui a présenté la programmation détaillée, a parlé de “la promotion des cultures francophones qui est parmi les objectifs de l’Alliance”. Il a promis un rendez-vous ” intéressant et un débat de qualité ” dans le cadre du programme parallèle.

Les organisateurs ont présenté un événement a pour ambition de rassembler le public autour de l’humour francophone. Une variété d’humour est rendez-vous qui ambitionne de mettre la culture à la portée de tout le monde. Un seul tarif a été fixé pour tous les spectacles, avec 20 dinars par personne.