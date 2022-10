Résolument engagée à être une banque de référence au service du secteur de la santé en Tunisie, l’Union Internationale de Banques (UIB) a réédité cette année son partenariat avec les pharmaciens d’officine en reconduisant sa participation à la 5ème édition du Forum de l’officine organisé par le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (les 29, 30 septembre et 1er octobre 2022) au parc des expositions du Kram.

Cette participation pour la 3ème année consécutive a été marquée par la mise à disposition des pharmaciens d’offres innovantes en termes de parcours client tant à titre professionnel qu’à titre privé, et une nouvelle occasion pour l’UIB de réitérer son engagement et sa disposition à accompagner et à soutenir le développement des activités des pharmaciens d’officines en Tunisie.

La participation de l’UIB cette année a également été marquée par un dispositif commercial renforcé grâce notamment à la mobilisation de plusieurs équipes commerciales durant les trois jours de l’évènement.

Ces équipes ont pu apporter aux différents visiteurs les informations nécessaires sur la gamme de produits et de services offerts par l’UIB ainsi que sur son expertise en termes de financement de projets et d’accompagnement au quotidien tant des pharmacies installées que des nouvelles installations.

Elles ont également pu écouter les préoccupations de ces clients professionnels et échanger avec eux sur leurs besoins de manière à mieux les servir au quotidien, à leur proposer les solutions bancaires adéquates et à faire fructifier davantage la relation de confiance entre la Banque et ses clients pharmaciens.