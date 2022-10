La Bourse de Tunis annonce qu’elle prend part à la Semaine Mondiale de l’Investisseur (World Investor Week 2022), lancée en 2017 par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), qui se déroule cette année du 03 au 09 octobre 2022.

L’objectif de cette semaine est de promouvoir l’éducation financière des épargnants pour renforcer leurs capacités d’autoprotection, notamment.

A cet effet, la Bourse de Tunis a organisé ce jour en collaboration avec la World Federation of Exchanges (WFE), une cérémonie de sonnerie de cloche pour la culture financière ou « Ring the Bell for Financial Literacy », et ce à l’instar des autres membres de la WFE.

Cet évènement a vu la participation des étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax et les quatre gagnants de la 9ème édition du challenge Myinvestia, et qui ont pris part à une séance de vulgarisation des principes du marché financier et du déroulement de la séance de cotation.

A noter que la Bourse de Tunis figure parmi les plus innovantes et les plus actives en matière d’éducation boursière grâce à son initiative Investia destinée à promouvoir la culture de l’investissement financier auprès des investisseurs via sa plateforme de challenge boursier Myinvestia et surtout sa plateforme e-learning Investia-Academy, la 1ère du genre dans le monde Arabe et en Afrique.