Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications «SO.T.E.TEL» s’est réuni le 28 septembre 2022 et a décidé de désigner Mr. Tarek Hdiji, membre du Conseil d’Administration, en qualité d’administrateur délégué pour assurer l’administration et la gestion courante de la société conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux statuts de la société, pour une période n’excédant pas trois mois, et ce, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur Général.