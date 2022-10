La 33ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 29 octobre-5 novembre 2022) annonce une nouvelle section ” Visions méditerranéennes” et qui sera une occasion pour faire découvrir ” Le Monde selon Fédérico Fellini”.

Sans donner d’amples détails, le comité d’organisation mentionne dans sa page facebook et sur le site officiel des JCC que ce focus Fellini sera marqué par la projection de quatre films inédits sur la carrière et la personnalité hors du commun de l’un des plus grands et célèbres réalisateurs italiens du 20ème siècle et l’un des cinéastes les plus illustres de l’histoire du cinéma ainsi que par trois grands classiques réalisés par Fédério Fellini ( 1920-1993).

Les 4 films seront projetés en présence des réalisateurs Eugenio Cappucio, Catherine McGilvray, Gérald Morin (ancien assistant de Fellini) et sa petite-fille Francesca Fabbri Fellini.