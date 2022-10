La troisième phase du Programme Concerté Pluri-Acteurs “PCPA” Soyons Actifs/actives visant à réduire les inégalités d’accès aux droits a été lancée à la clôture de l’assemblée plénière organisée du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Tunis.

Cette troisième phase, qui se poursuivra jusqu’en 2025, fait suite à une deuxième phase qui a commencé en 2019 et une première phase qui a débuté en 2016.

Depuis son démarrage, le PCPA a réussi à former un réseau de plus de 90 associations, syndicats, mutuelles et collectivités locales tunisiennes et françaises, et ce grâce à l’appui de l’agence française de développement.

En six ans, plus de 100 projets ont été réalisés dans le cadre du PCPA et plus de 100 mille citoyens tunisiens en ont profité pour investir dans des domaines divers comme l’éducation, la formation, l’emploi ainsi que l’économie sociale et solidaire.

Lors de l’assemblée plénière, les participants ont débattu le pan d’action de la troisième phase du programme qui comporte essentiellement des actions visant réduire davantage les inégalités d’accès aux droits à travers le renforcement des capacités des composantes de la société civile pour réussir la mise en œuvre des projets liés à l’éducation et à l’accès à l’emploi.