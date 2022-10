Le pavillon tunisien à la Foire internationale du livre de Ryadh qui se tient du 29 septembre-8 octobre, a enregistré, samedi, une affluence record de la part des citoyens et des personnalités saoudiennes importantes.

En cette troisième journée de la foire qui coïncide avec le week-end en Arabie Saoudite, les visiteurs étaient également nombreux dans les différents stands des éditeurs présents à la foire.

Les visiteurs du pavillon de la Tunisie qui l’invitée d’honneur de cette édition 2022, ont exprimé leur intérêt pour la scène culturelle et intellectuelle en Tunisie ainsi et son histoire et sa civilisation millénaires. Les livres d’histoire, les études et les romans sont parmi les publications les plus demandées par les lecteurs.

Certains sont beaucoup plus portés sur les livres de référence qui sont édités par le ministère des Affaires Culturelles et ses institutions spécialisées. Notons que ces publications officielles ne sont pas destinées à la vente.

Au premier jour de la foire, le pavillon tunisien a connu la visite de Hamed bin Mohammed Fayez, vice-ministre saoudien auprès du ministre de la Culture, le prince Badr bin Abdullah bin Farhan al-Saoud.

Au deuxième jour, le pavillon a enregistré la visite de Ziad Shamri, universitaire saoudien, spécialisée dans les sciences politiques et les relations internationales. Cette personnalité politique assez connue dans le monde, a rendu hommage à la grande dynamique culturelle et intellectuelle en Tunisie à travers les époques.

Le chef de la délégation officielle tunisienne, Lassaad Saayed, lui a offert “l’Encyclopédie tunisienne” qui est une importante publication de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma.

Editée en 2013 en deux tomes (2013), cette publication est également disponible en ligne en vue de faire connaitre la culture tunisienne et ses divers aspects civilisationnel, historiques, géographiques, culturels et artistiques. La version numérique est souvent actualisée et est ouverte aux contributions des spécialistes.

La romancière saoudienne a fait une bonne surprise au pavillon tunisien en ramenant un gâteau sur lequel figurent les drapeaux tunisien et saoudien avec un message en arabe “Soyez les Bienvenus”.

L’écrivaine a exprimé sa grande admiration pour la littérature tunisienne, notamment l’œuvre de romanciers arabophones ayant rejoint le club du Booker arabe, comme Ckokri Mabkhout, lauréat de 2015 (Ettaliani) et Amira Ghonim (Nazela dar al Akaber) qui était dans la liste-courte en 2021.

La romancière saoudienne s’est vue offerte des livres édités par la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et pour des éditeurs privés comme Nirvana Editions à travers une publication au nom de la chambre syndicale des éditeurs tunisiens.

Enfants, jeunes et adultes se sont rassemblés autour de l’artiste-calligraphe Omar Jomni dont la réputation dépasse les frontières en vue de se procurer un souvenir où est inscrit leur nom en calligraphie.

Le stand du Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) qui est un incubateur de projets innovants et un laboratoire d’innovation dans le secteur culturel propose des visites virtuelles dans les circuits culturels et touristiques de la Tunisie.