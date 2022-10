Les perspectives de coopération dans le secteur de la formation professionnelle et le lancement du “Processus de Turin” dans sa nouvelle édition 2022-2024 ont été au centre d’une séance de travail tenue jeudi 29 septembre 2022 entre le ministre tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, le chef de l’Unité d’évaluation des performances des systèmes à l’Institut européen de formation, Hugues Moussey, et la coordinatrice des programmes de coopération avec la Tunisie à l’institut Donatella Di Vozzo.

La nouvelle édition du processus de Turin a pour objectif d’évaluer les systèmes nationaux de formation professionnelle en vue d’enraciner le principe d’apprentissage à vie, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Au cours de cette réunion, le ministre de l’Emploi a souligné la nécessité d’adopter le référentiel tunisien des compétences en tant que mécanisme de bonne gouvernance dans le domaine de la formation professionnelle à même de contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation et l’enracinement de la culture de l’initiative dans les centres de formation professionnelle.

Nsibi a salué les relations de coopération existant entre le ministère et cette organisation dans le domaine de la formation professionnelle, l’emploi et l’initiative privée.

De leur côté, les représentants de l’institut européenne de formation ont exprimé la disposition de leur organisation à faire réussir les programmes de coopération et de soutenir le programme d’action du ministère dans le domaine de l’emploi et la formation professionnelle.