“L’industrie 4.0 pour favoriser l’emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d’Ivoire” (Emloyement4Youth), c’est l’intitulé du projet qui a été lancé, vendredi 30 septembre 2022 à Tunis, à l’initiative du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Financé à hauteur de 6 millions d’euros (environ 19 millions de dinars) par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), ce projet vise à appuyer la création d’emploi dans les deux pays, notamment, en faveur des jeunes et des femmes.

Il ambitionne également d’améliorer la compétitivité des entreprises industrielles et leur insertion dans les chaînes de valeurs, conformément à la stratégie nationale industrielle et d’innovation à l’horizon 2035.

“Emloyement4Youth”, qui se poursuivra jusqu’à décembre 2024, devrait créer quelque 1 500 emplois dont 1 300 en Tunisie, indique Rafik Feki, chef de projet au bureau de l’ONUDI à Tunis. Il permettra également à 110 entreprises dont 85 tunisiennes d’améliorer leurs performances et à 700 demandeurs d’emplois tunisiens de bénéficier de meilleures conditions de travail.

Ce projet, ajoute-t-il, aboutira à la mise en place d’une usine intelligente et à la facilitation de partenariats entre les entreprises nationales et internationales, avec une approche de promotion des investissements.

Pour sa part, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, indiquera, lors de la cérémonie du lancement, que ce projet contribuera à soutenir les jeunes à s’engager dans de nouvelles opportunités en améliorant l’accès à la technologie, aux compétences et aux informations sur les emplois et les perspectives de développement.

Il ambitionne d’engager une transformation structurelle de l’industrie dans des secteurs ciblés et à fort potentiel à l’instar de la mécanique, le textile et l’agroalimentaire.

La ministre souligne que son département oeuvre, à travers ce projet, à contribuer à relancer l’économie et à développer le tissu industriel national, notamment, à travers le renforcement du rôle du secteur privé et la promotion du partenariat public-privé (PPP).

De son côté, la directrice principale à la direction des partenariats mondiaux et des relations extérieures et représentante spéciale du directeur général pour l’Afrique à l’ONUDI, Fatou Haidara, a déclaré que le projet Emloyement4Youth œuvrera à garantir un environnement solide afin de favoriser le développement de l’industrie 4.0 sur la base de transfert de connaissances et d’expertises et à améliorer les compétences des jeunes à utiliser et à exploiter les technologies du futur, ajoutant que l’usine intelligente qui sera créée dans le cadre de ce projet, offrira un espace d’innovation.

Il représentera “un exemple phare de la coopération Sud-sud”, ce qui permettra de renforcer le partenariat entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, selon ses propos.

Le chef de la coopération allemande, à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne, Fritz Jung a mis l’accent sur l’importance pour la Tunisie d’intégrer les technologies avancées à son industrie afin qu’elle puisse améliorer sa compétitivité.

Il a, par ailleurs, souligné que ce projet vient s’ajouter à l’initiative tunisienne 4.0 qui a été lancé en 2018, avec l’appui de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), laquelle a permis la création de 2 000 emplois.

A l’issue de cette cérémonie de lancement, Gongi et Haidara ont procédé à la signature d’une note conceptuelle relative à la mise en œuvre de ce projet.