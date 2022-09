La Commission consultative du Programme de mise à niveau industriel des entreprises a approuvé 102 dossiers de réhabilitation et 351 dossiers d’investissements technologiques prioritaires d’une valeur globale de 206 millions de dinars.

Le secteur du textile et du prêt-à-porter occupe la première place dans le classement du nombre des entreprises dont les dossiers ont été approuvées, alors que les industries manufacturières occupent la tête du classement en termes d’investissements.

Ces données ont été présentées lors d’une séance de travail présidée par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira GonGi, à laquelle ont participé des représentants de l’UTICA, de cinq ministères (Industrie, Commerce, Economie, Finances et Environnement), de l’UGTT et des secteurs financiers et bancaires.

La réunion a été une occasion pour évoquer “le programme de mise à niveau de l’industrie Innovi” dont le lancement est prévu prochainement en vue de développer le tissu industriel national et garantir la pérennité des entreprises et ce à travers la transition numérique, énergétique et écologique ainsi que le passage à l’industrie intelligente 4.0.