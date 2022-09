Dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui se déroulera sur l’île de Djerba en Tunisie, le Village de la Francophonie ouvrira ses portes du 13 au 22 novembre 2022. Le village, lit-on sur la page facebook du Sommet, se veut “un espace rassembleur axé sur le partage et la diversité culturelle, où chacun pourra se rencontrer dans sa différence et sa ressemblance.

Situé à Midoun, dans l’enceinte du parc Djerba Explore d’une superficie de cinq hectares, le Village de la Francophonie sera entièrement gratuit pour le public, y compris le Musée Lalla Hadria et Djerba Héritage. Seule la ferme aux crocodiles restera payante.

Madame Memia TAKTAK, designer-architecte et scénographe tunisienne réputée, distinguée par plusieurs trophées internationaux prestigieux, a été mandatée par le Comité national d’organisation (CNO) pour devenir la Commissaire du Village de la Francophonie. Expliquant sa vision du Village, elle a noté que ce lieu qui s’étend sur cinq hectares, ambitionne de servir au visiteurs d’un véritable interlude de plaisirs culturels, entre moments forts et moments de recueillement laissant libre cours à ses émotions.

Autour d’un patio convivial, espace de discussions et d’échanges, les boutiques situées sur la ruelle, entre l’entrée du Village et la grande esplanade, serviront d’abris à des expositions diverses, fruits de collaborations entre les différentes entités du monde artistique et culturel francophone.

L’espace Conférences, situé en face des boutiques, s’annonce particulièrement vivant en tant que lieu de partage, de réflexion et d’apprentissage. De nombreuses conférences multithématiques seront proposées au public ainsi que différents ateliers. Deux innovations liées à la connectivité seront présentées : une exposition immersive permettant par exemple de visiter différents musées étrangers ainsi qu’un écran holographique.

En traversant la grande esplanade où des espaces de restauration seront aménagés (notamment un restaurant gastronomique proposant des spécialités méditerranéennes), le visiteur pourra découvrir deux hauts-lieux du Village :

• Au riche panorama de l’art de la Tunisie et du monde arabo-islamique offert par le Musée Lella Hadria, sera ajoutée une manifestation culturelle sur la calligraphie et les arts de la calligraphie ainsi qu’une exposition d’œuvres d’art sélectionnées dans le Fonds national des arts plastiques et des collections privées d’éminents artistes tunisiens. Ces expositions seront organisées par le Ministère tunisien des Affaires Culturelles et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

• L’espace Djerba Héritage, témoignage vivant du génie inventif des habitants de l’île permettant de découvrir les coutumes et l’artisanat djerbien, sera enrichi d’une exposition qui donnera l’occasion de découvrir la vraie scène de l’art contemporain tunisien, en collaboration avec des galeries d’art.

En contrebas, dans un espace végétal, 44 pavillons ont été prévus pour accueillir les pays francophones désireux d’exposer leurs richesses patrimoniales. Dans une ambiance festive et animée, autour de ces pavillons, des manifestations culturelles, des spectacles et des événements seront organisés. Parmi ces pavillons, un sera consacré à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et un autre à la Tunisie.

” Je suis persuadée que le Village de la Francophonie sera un lieu particulier et festif, où règnera naturellement un bien-vivre ensemble. La multitude de brassages culturels et de projets qui va habiter le Village, va lui donner une dimension spécialement forte. Nous ressentons déjà toutes les énergies positives qui animeront le Village de la Francophonie, augures d’un grand succès et d’échanges fructueux au sein de la communauté francophone ” a précisé Memia TAKTAK.

Le programme définitif des événements du Village de la Francophonie sera disponible sur le site officiel du Sommet.