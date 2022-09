Les fictions ” Red Path ” de Lotfi Achour et “The Seasons of Jannet” de Mehdi Hmili sont parmi une liste de 15 projets de films arabes sélectionné pour participer à la 9ème édition de Cairo Film Connection (CFC) dans le cadre de “Cairo Industry Days” du Festival International du Film du Caire (CIFF), prévu dans sa 44ème édition, du 13 au 22 novembre 2022.

” Red Path ” est parmi 8 projets de films en post-production et “The Seasons of Jannet” est parmi 6 projets en cours de développement retenus.

Le site du festival a annoncé, mercredi, que les projets de films présélectionnés sont des longs métrages de fiction et documentaires en phase de développement et en postproduction. Selon le texte du communiqué du CIFF, ils représentent l’Egypte (5), la Tunisie (2) avec un seul projet pour chacun des autres pays retenus à savoir l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine, le Soudan et le Yémen.

La programmatrice tuniso-algérienne Lynda Belkhiria, directrice de Cairo Film Connection, a déclaré que le Festival cherche à travers cette plateforme à ” consolider la relation entre l’industrie arabe et le cinéma international en offrant une sélection de projets prometteurs de dix pays de la région. ”

Cairo Film Connection est une plateforme importante pour les rencontres-débats et ateliers autour du cinéma et de réseautage qui vise à soutenir les jeunes cinéastes dans le Monde arabe et jette la lumière sur leurs films. Chaque réalisateur doit avoir déjà réalisé, au moins, un premier court ou long film, est parmi les principaux critères d’éligibilité à cette section.

La 44ème édition du CIFF est présidée par le grand acteur Hussein Fahmy avec Amir Ramses en tant que Directeur. Chaque année, des films du monde entier participent aux différentes sections du CIFF y compris la compétition officielle. Habituellement, sept prix sont décernés aux lauréats du CIFF.

Ce festival de catégorie A accrédité par la Fédération internationale des associations des producteurs de films (FIAPF), est l’un des plus anciens festivals en région arabe et africaine.