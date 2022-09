A l’occasion de la sortie du nouveau livre de la psychanalyste Nédra Ben Smaïl “Ecoutez vos enfants ! Paroles d’une psychanalyste à Tunis”, les éditions Cérès organisent une rencontre avec l’auteure à la librairie El Kitab de La Marsa, Samedi 1er octobre 2022 à 17h30.

Avec près de vingt ans d’expérience en Tunisie avec les enfants, Nédra Ben Smail fait part dans son livre de ses conseils et livre des clés essentielles pour mieux saisir ce qui est au cœur de l’éducation de l’enfant.

L’apport de la psychanalyse à l’éducation de l’enfant est exposé de manière simple et accessible : la grossesse, le désir, la souffrance, l’avortement, la sexualité, l’adoption, l’autorité parentale, etc.

Elle s’adresse principalement aux parents et à ceux qui souhaitent le devenir, mais aussi aux psychologues, pédopsychiatres, éducateurs qui travaillent au quotidien avec les enfants.

L’auteure propose des réponses aux questions d’éducation, qui peuvent aider à éviter certaines erreurs classiques, et d’autres liées à notre culture et à notre société avec un regard nouveau, utile au développement intellectuel et affectif de nos enfants et une démarche éducative plus saine, pour une jeunesse tunisienne plus épanouie et plus créative.

Nédra Ben Smaïl est psychanalyste, présidente de l’AFPEC (Association tunisienne de psychanalyse). Elle est l’auteure de ” Vierges ? La nouvelle sexualité des tunisiennes ” (Cérès éditions, 2012) et ” La tentation du Jihad. Violences et jeunesse à l’abandon ” (Dir., Cérès éditions/Beït al-Hikma , 2017).

Elle a contribué à plusieurs ouvrages, notamment ” Qu’est la sexualité devenue ? ” (In press, 2021), ” Guerres et trauma ” (Dunod, 2016)…