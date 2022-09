Les représentants du Conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont exprimé l’engagement de la Banque à accompagner la Tunisie dans les différentes étapes de réalisation de la stratégie nationale de production de l’hydrogène vert en vue de réduire les émissions de carbone, selon le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Ils ont affirmé, lors d’une séance de travail présidée par la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, mercredi 28 septembre, l’appui de la BERD aux programmes de la Tunisie de lutte contre les changements climatiques en vue d’assurer la croissance économique durable.

Gongi a saisi cette occasion pour présenter les principaux axes du programme économique et social adopté par le gouvernement, les principales orientations des secteurs de l’industrie, des mines et de l’énergie, et les grands défis imposés à ces domaines en raison des répercussions de la crise russo-ukrainienne.

Elle a passé en revue les priorités et les programmes futurs de son département pour répondre à la conjoncture économique et la vision stratégique du secteur de l’industrie à l’horizon 2035, laquelle vise à consolider les ressources humaines, à se focaliser sur l’économie verte et à booster l’investissement, l’initiative privée et l’inclusion sociale.

Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales, La BERD prévoit une croissance de 2,9% pour l’économie tunisienne en 2023, à mesure que les négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI) progressent et la conjoncture mondiale s’améliore.