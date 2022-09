Dans cette interview, le directeur général de SAP Afrique francophone, Hicham Iraqi Houssaini, explique aux lecteurs de webmanagercenter l’état du cloud computing en Afrique, son importance pour les entreprises, la responsabilité des fournisseurs de cloud computing, comme SAP, d’assurer l’intégrité des données des entreprises en cas d’attaque, etc.

A noter au passage que Hicham Iraqi Houssaini a pris part au Tunisia Digital Summit 2022, où il avait intervenu dans un panel intitulé «Mettre en place une stratégie cloud : l’urgence de ne plus attendre».

WMC : Vous êtes intervenu au dernier Tunisia Digital Summit 2022 dans un panel ayant porté sur le cloud. Quel est l’état des lieux du cloud en Tunisie en particulier et en Afrique en général ?

Hicham Iraqi Houssaini : Tout à fait, j’ai eu le plaisir d’intervenir lors de la dernière édition du Tunisia Digital Summit 2022 dans le panel «Mettre en place une stratégie cloud : l’urgence de ne plus attendre».

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises tunisiennes et africaines prennent conscience des apports du cloud pour leurs systèmes d’information et leur transformation digitale. Une fois que ces entreprises analysent et comprennent bien les raisons ainsi que les possibilités qui les poussent à adopter le cloud, elles procèdent à la définition d’une stratégie Cloud en amont et en aval qui leur permettra de bien mesurer ses différentes opportunités, les risques qu’elle comprend, et les coûts nécessaires à couvrir.

Selon une étude sur le cloud en Afrique réalisée par EY, 75% des entreprises interrogées déclarent utiliser le cloud sur des applications de type messagerie et autres applications de support, mais encore peu sur les applications métiers telles que l’ERP, ou encore les technologies émergentes comme l’IoT.

84% des entreprises ayant adopté le cloud sont des entreprises privées, contre 54% des entreprises publiques. 64% des entreprises sont satisfaites des avantages apportés par le cloud et considèrent qu’ils correspondent à leurs attentes. Parmi les principaux bénéfices du cloud comptent la rapidité de déploiement, les niveaux de service, et la gestion des risques.

Vous considérez important que les entreprises en Tunisie et en Afrique adoptent le cloud. Pourquoi ?

Le cloud en Afrique est considéré comme un marché quasiment vierge, disposant à peine 1% des datacenters qui sont des infrastructures essentielles au service cloud. À l’heure où la transformation numérique du continent a été boostée par la pandémie de Covid-19, la nécessité d’une transformation de l’entreprise devient de plus en plus importante où l’orientation vers le cloud leur permet de devenir plus agiles, résilientes, et aptes à faire un meilleur usage de leurs données. Dans un contexte économique de plus en plus compétitif, la valeur des services cloud n’a cessé d’évoluer.

Aujourd’hui, il existe de nouvelles opportunités à travers un éventail d’enjeux commerciaux – et l’innovation dans le cloud est devenue un processus constant piloté par l’entreprise plutôt que par les systèmes d’informations.

Contrairement aux solutions technologiques sur site nécessitant des investissements importants, des implémentations longues et compliquées, une maintenance en continu et des dépenses supplémentaires pour les mises à jour des nouvelles versions, les solutions cloud, en revanche, offrent des modèles de consommation abordables et facturés à l’utilisation, une évolutivité instantanée, et des mises à jour automatiques permettant aux entreprises d’évoluer plus rapidement et d’être plus agiles tout en répondant aux attentes des clients, partenaires et employés modernes en matière de connectivité et de mobilité.

Le cloud entraîne également l’évolution des processus métier clés de bout en bout, comme ceux du recrutement à la retraite (Hire to Retire), de la commande au cash (Order to Cash) et de la conception à la production (Plan to Produce).

Comment le cloud peut-il rendre l’entreprise performante et résiliente ?

Le passage au Cloud est devenu une évidence pour bon nombre d’entreprises et un outil indispensable pour la révolution industrielle 4.0 qui représente des avantages compétitifs pour renforcer leurs positions et réaliser leurs potentiels pour le futur.

Face à l’évolution rapide du marché, le cloud accompagne les entreprises dans la transformation de leurs processus clés afin de leur assurer une agilité sur l’ensemble de leur chaine de valeur sectorielle pour être plus performantes et résilientes. Les entreprises constatent que cette nouvelle façon d’aborder leur business s’adapte à leurs propres enjeux.

De l’analyse des données à la prévision des ventes et gestion de stock, le cloud sécurise une transition technologique sans rupture d’activité, en utilisant des outils conformes aux enjeux et aux besoins des entreprises afin de continuer à opérer et à performer avec facilité.

Parmi les tendances que nous observons pour les entreprises dans le cloud aujourd’hui, nous constatons que les chaînes d’approvisionnement se transforment en réseaux industriels intelligents.

Alors que les entreprises réfléchissent aux processus à améliorer ou aux moyens de devenir leaders dans leur industrie, une stratégie gagnante consistera à permettre à tous leurs fournisseurs, acheteurs, employés et autres parties prenantes d’interagir entre elles à travers une expérience qui ressemble à une expérience B2C alliée aux relations B2B, ce qui représente une opportunité de leadership pour l’entreprise.

Le concept d’expérience client dans un contexte B2B devient de plus en plus pertinent. Un autre avantage des services cloud dont bénéficient les entreprises est la rapidité et la disponibilité de l’innovation, et ce grâce à une approche de plus en plus modulaire avec des solutions plug-and-play.

Aussi, les entreprises devraient prendre en considération la viabilité à long-terme de la même manière qu’elles considèrent leurs finances. Dans le cloud, la viabilité à long-terme peut être incorporée comme partie intégrante de l’entreprise et les données peuvent être rapportées de la même manière. Les processus impliqués peuvent être automatisés de la même façon.

Beaucoup d’entreprises n’ont pas adopté le cloud non par manque de moyens (financiers) mais par peur que leurs données leur échappent. Comment les rassurer afin qu’elles osent sauter le pas ?

Le cloud n’augmente pas les risques en soi et reste relativement fiable en matière de sécurité. Les solutions cloud aident les entreprises à faire face au changement et à gérer la complexité, sans parler de la perturbation des secteurs, des catégories de produits et des modèles commerciaux.

Avec l’accélération du rythme des changements ces dernières années et les paysages commerciaux de plus en plus complexes, les entreprises adoptent désormais le cloud comme jamais auparavant.

En s’appuyant sur une forte expertise interne, les fournisseurs matures des solutions Cloud peuvent proposer un niveau de sécurité à l’état de l’art. Les fournisseurs de service cloud computing tels que SAP ont la responsabilité d’assurer l’intégrité des données en cas d’attaque, donc maintenir un haut niveau de sécurité pour rassurer et fidéliser leurs clients.

Depuis plus de 50 ans, SAP accompagne la transformation numérique des entreprises en fournissant une informatique « en temps réel » ; des applications métier mainframe et desktop des années 1980 et 90 aux solutions cloud actuelles d’aujourd’hui, répondant ainsi aux défis les plus urgents auxquels les entreprises sont confrontées.

Est-ce que le cloud computing est régi par une réglementation internationale, sinon comment se prémunir en cas de litige ?

La réalité est que 70% des entreprises en Afrique déclarent ne pas connaître suffisamment la réglementation autour du cloud computing, d’où la nécessité de les accompagner de définir une réglementation claire.

Pour une efficacité optimale, cette dernière doit avoir une portée régionale ou locale. Cette approche correspond mieux au cloud qui ne connaît pas de frontières de par sa nature, et permet également aux fournisseurs de services d’opérer sur des marchés ayant la taille suffisante et conformes aux mêmes règles.

