Pour leur 33ème édition qui se tiendra du 29 octobre au 5 novembre 2022, les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui fêtent cette année leur 56ème printemps, ont dévoilé les président(e)s des jurys des deux grandes compétions officielles, dont ci-après les noms:

– Mohamed Abderrahmene Tazi: il est considéré un vétéran du cinéma marocain. Il est diplômé de l’Institut Des Hautes Etudes Cinématographique (I.D.H.E.C. Paris) avant de poursuivre ses études en communication-Syracuse University (USA). Son deuxième film “Badis” en 1989 a remporté le Prix de la meilleure réalisation aux JCC1990.

𝐏𝐫𝐞́𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐮 𝐉𝐮𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐬 𝐞𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐬 𝐌𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 :

– 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒆-𝑪𝒍𝒆́𝒎𝒆𝒏𝒄𝒆 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒊𝒂𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂 𝑷𝒂𝒆𝒔 – 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒈𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓 : 𝘗𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 – 𝘙𝘦́𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦

Après des études de sociologie à Nanterre et de marketing au CELSA-Sorbonne, elle crée avec Cesar Paes en 1988 Laterit Productions; une société de production, de distribution et d’édition indépendante.

Elle signe son premier long métrage documentaire ” Fahavalo, Madagascar 1947 ” sorti en salles en France en janvier 2019 et qui a remporté une mention spéciale aux JCC 2018.

Entourée par une nouvelle équipe, ayant à sa direction artistique le cinéaste Ibrahim Letaief, la présidente de l’édition 2022 Sonia Chamkhi a fait part dans l’édito de la volonté de se placer à la hauteur de la ligne éditoriale du festival, de ses exigences, de ses défis et de ses espoirs. Pour cette édition lit-on ” nous visons davantage de parité entre hommes et femmes car nous estimons que ces choix d’implication sociale et citoyenne et ce désir souverain, ne peuvent se faire sans l’apport des cinéastes femmes, du Nord et du Sud ; raison pour laquelle nous consacrons deux programmes inédits pour réhabiliter les pionnières et faire découvrir les dignes héritières de nos cinémas respectifs”.

A travers les diverses sections classiques et inédites de cette nouvelle édition, entre compétitions officielles, focus, hommages et autres programmations parallèles, le Festival ambitionne d’éclairer les écrans de la Tunisie par des films africains, arabes et internationaux passionnants, qui inventent, par la résilience, la résistance et l’engagement, de nouveaux chemins pour un devenir meilleur.

Maître de conférences à l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC, Université de Carthage), docteur en cinéma, audiovisuel, et télévision (Paris-Panthéon-Sorbonne), diplômée en Design image, réalisation de film et écriture du scénario, Sonia Chamkhi est cinéaste, écrivaine et chercheuse.

Engagée sur la scène culturelle et artistique, elle a été, en autres, Directrice Générale du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Présidente de l’Association des Réalisateurs de Films Tunisiens (ARFT), Directrice du Festival National du Cinéma et Vice-Présidente du Syndicat Indépendant des Réalisateurs Producteurs (SIRP) et de l’Union des Artistes Tunisiens (UAT).