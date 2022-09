La directrice de la Maison du roman, Amel Mokhtar, a annoncé le programme de l’institution pour la nouvelle saison culturelle (2022-2023), lors d’une conférence de presse tenue mardi 27 septembre 2022 à la Cité de la culture Chedly Klibi.

Elle a, dans ce sens, mentionné que le prochain programme comporte de nouvelles activités culturelles tout en maintenant l’organisation d’un certain nombre d’activités à l’instar du “Forum de Tunis pour la Fiction Arabe” et les “Journées du Roman Mondial”.

Quant aux nouvelles activités, elle a évoqué l’organisation de rencontres spéciales avec des écrivains et des créateurs au sein de la série “Athar” (Trace), qui sera axée sur l’examen d’expériences de romanciers tunisiens qui ont laissé leurs traces en matière de roman.

La Maison du roman organisera également dans les établissements scolaires des concours d’écriture d’histoires pour les jeunes et un concours de lecture dans le cadre du festival annuel de la lecture, en plus d’une ouverture sur les autres arts en organisant des rencontres sur le rapport du roman avec le théâtre, le cinéma et les arts plastiques.

La programmation du mois de Ramadan sera consacrée quant à elle à l’accueil de conteurs dans les soirées du mois saint pour présenter des icônes des romans tunisiens et ce d’une manière orale auprès du public sous forme de contes.

Quant à “La fête du roman tunisien” elle sera la première escale de cette nouvelle rentrée, puisqu’elle se tiendra durant le mois d’octobre prochain. Il s’agit d’un événement annuel qui a pour objectif de faire rayonner la maison des romanciers. Ainsi, cette manifestation qui réunira des romanciers et critiques représentant toutes les régions de la République aura lieu cette année les 14, 15 et 16 octobre 2022 à Tabarka (gouvernorat de Jendouba).

Par ailleurs, la Maison du roman célébrera également le roman arabe à travers le Forum de Tunis pour la fiction arabe, qui se tiendra du 21 au 25 mars 2023.

La Maison du roman a programmé une nouvelle manifestation intitulée “Personnages dans la ville”, qui est un projet interactif avec le reste des pôles artistiques de la Cité de la culture, selon Amel Mokhtar. Ce nouveau rendez-vous qui vise à faire connaitre un romancier ou romancière qui a eu un impact sur le reste des arts et se tiendra cette année du 22 au 24 décembre 2022.

Dans le cadre de l’événement “Journées du Roman Arabe”, la Maison du Roman accueillera les deux pays, la Mauritanie et l’Arabie Saoudite. Le roman mauritanien sera célébré les 22, 23 et 24 février 2023, avant de céder place à la célébration du roman saoudien du 11 au 13 mai 2023.

En outre, une série de conférences périodiques est prévue au début du mois de novembre et le premier mercredi de chaque mois avec comme thématiques notamment ” l’industrie du roman”, “le roman et le multilinguisme : le dialecte familier dans l’écriture du roman” et “l’image de la femme dans les écritures carcérales”…

A partir du mois d’octobre, la Maison du roman organisera des rencontres avec des romanciers tunisiens pour parler de leurs expériences dans ce domaine, en présence de critiques. Ces réunions qui seront mensuelles feront la lumière sur Ali Louati, Hassouna Mosbahi, Hayat Bechikh, Mohammed Bardi, Ibrahim Dargouthi, Emna Belhaj Yahya et Hassanin Ben Ammor.

Dans le cadre des activités dédiées au mois sacré du Ramadan, la Maison du Roman organise l’événement ” Al-Hakawati “, au cours duquel le large public ira à la découverte du texte narratif à travers l’art du conte.

Le programme de la saison culturelle s’achève par l’annonce des prix de la Maison du Roman dans les domaines du “roman écrit en arabe”, du “roman écrit en français” et du “roman manuscrit”.