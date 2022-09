Neymar, bien évidemment, mais aussi Jesus, Vinicius, Rodrigo ou Raphinha, voilà entre autres les joueurs que tout le monde suivra, côté brésilien.

Côté tunisien, on attend Khenissi, Khazri, ou Khaoui… On attend que ce “beau“ nous livre un beau spectacle du ballon rond, et ce au-delà du score. Parce que dans l’une ou l’autre sélection, il existe des techniciens, qu’ils soient efficaces ou moins…

Voici les compositions (probables) des deux équipes :

Tunisie (en 4-3-3) : Ben Said – Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul – Skhiri, Sassi, Laidouni – Khaoui, Khenissi, Khazri

Brésil (en 4-3-3) : Ederson – Militao, Silva, Marquinhos, Lodi – Fabinho, Paqueta, Neymar – Raphinha, Richarlison, Vinicius Jr