Le nombre des dossiers à étudier déposés sur la plateforme numérique du programme national pour l’entreprenariat féminin et l’investissement ” Raidat “, dont le financement est prévu en coopération avec la banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) avec des crédits allant de 100 à 300 000 dinars s’élève à 47.

Lors d’une réunion entre le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et la BFPME, les dossiers ont été classés par gouvernorat.

Ainsi, les gouvernorats de Ben Arous et de Tunis comptent 7 dossiers chacun, suivis de celui de Béja (5 dossiers), de Sousse (4 dossiers), de Kasserine, Nabeul, Ariana et Tozeur (3 dossiers chacun), de Monastir, Kairouan et Manouba (2 dossiers chacun), et de Sfax, Gabès, Siliana, Mahdia, Bizerte et Le Kef (un seul dossier par gouvernorat).

Cette réunion est la dernière d’une série de réunions avec les établissements bancaires afin de financer les projets dans le cadre du programme ” Raidat “.

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a affirmé que ce programme, élaboré par son ministère en collaboration avec ses partenaires, ne vise pas seulement à améliorer l’employabilité de la femme mais a aussi pour objectif d’augmenter le nombre des femmes entrepreneures et femmes d’affaires.

Elle a souligné la nécessité d’organiser une réunion du Comité exécutif qui regroupe des représentants du ministère et de la banque chaque semaine afin d’accélérer l’examen des dossiers en fonction des besoins de chaque région.