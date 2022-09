La Conférence internationale “Comesa Tunisia business women days” sur le développement des échanges commerciaux par les entreprises dirigées par des femmes dans le cadre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), se tiendra les 29 et 30 septembre 2022 à Tunis, a indiqué lundi, la présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE), Leila Belkhiria.

Tenant une conférence de presse au siège de l’UTICA, Belkhiria a précisé que cette manifestation qui regroupera 21 pays de l’Afrique de l’Est et du Sud, vise à présenter aux femmes chefs d’entreprise, les opportunités et les programmes que le COMESA offre, en termes de facilitation du commerce et de circulation entre les pays, ainsi que des avantages douaniers.

Il s’agit également, de mettre en réseau les femmes entrepreneures africaines et tunisiennes, à travers des rencontres B to B. En outre, un accord de partenariat sera signé lors de cette conférence, entre le COMESA Business Council et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Organisée par la coopération allemande en Tunisie (GIZ), en partenariat avec le CNFCE et le ministère du Commerce et du développement des exportations, cette conférence regroupera des représentants du COMESA, des décideurs politiques tunisiens, des personnalités féminines africaines issues du monde des affaires, ainsi que plus de 100 femmes chefs d’entreprises tunisiennes.

Belkheiria a précisé que l’organisation de cette conférence devrait être biennale, indiquant que la Tunisie serait une plateforme de réflexion sur les préoccupations et les problèmes des femmes chefs d’entreprises dans les pays membres du COMESA (propositions des moyens de financement, de commercialisation des marchandises, et d’investissement …).

Cette conférence permettra à la Tunisie d’être une plateforme entre l’Europe et l’Afrique de l’Est et du Sud, et de présenter ses recommandations pour répondre aux besoins des femmes chefs d’entreprises tunisiennes et africaines membres du COMESA, notamment en matière de financement et de partenariat.

En 2021, les échanges commerciaux de la Tunisie sur le marché COMESA sont de l’ordre de 3250 millions de dinars, en évolution de 40% par rapport à 2020, selon le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

Depuis 2018, la Tunisie est membre de l’organisation régionale COMESA, composée de 21 Etats membres africains qui ont convenu de promouvoir l’intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines.

L’organisation de cette conférence intervient après que la CNFCE est devenue un partenaire stratégique de la Fédération “Comesa federation of women in business” ( COMFWB), laquelle a été créée par la COMESA pour soutenir sa politique en matière de genre et renforcer le rôle central des femmes dans le développement du commerce dans la région.

Cette conférence internationale s’inscrit également, dans le cadre de deux projets qui sont mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le ministère du Commerce et le CEPEX et qui visent à soutenir les femmes tunisiennes et africaines dans leurs activités d’exportations mutuelles dans le cadre de l’accord COMESA .

Il s’agit d’un projet de promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne (PEMA II) et celui de l'”Appui aux accords commerciaux avec l’Afrique” (AACA).