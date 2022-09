Le comité administratif sectoriel de la Fédération générale de pétrole et des produits chimiques, a appelé le gouvernement à instaurer un dialogue avec la partie syndicale portant sur les réformes nécessaires à introduire dans les établissements du secteur en plus du comblement des postes vacants dans certaines sociétés dont TRAPSA.

Dans un communiqué rendu public lundi 26 septembre 2022, le comité appelle également la Chambre nationale de fabrication de savon et d’extraction d’huile et la chambre nationale des gérants et propriétaires de stations-service à signer les annexes portant sur l’augmentation des salaires afin de préserver un climat social paisible au sein des sociétés de ces deux secteurs.

Le comité a aussi demandé l’examen en urgence de la situation du groupement chimique tunisien (GCT) qui enregistre un manque en ressources humaines à cause de l’absence du recrutement et d’élaborer une stratégie économique efficace étant donnée le rôle important de cette société sur les plans national et international.