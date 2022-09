“Les Tunisiens, Qui sont-ils? D’où viennent-ils? Les révélations de la génétique”, tel est l’intitulé d’un nouveau livre collectif qui vient de paraître aux éditions Cérès. Il sera présenté au cours d’une rencontre, vendredi 30 septembre 2022 à 17h30 à Entrepros Space à El Menzah 1, Tunis.

Il a été réalisé sous la direction de docteur Amel Benammar Elgaaïed, spécialiste en Immunogénétique (Université Pierre et Marie Curie) qui est chercheure à l’Institut Pasteur de Paris puis professeure à la Faculté des Sciences de Tunis où elle dirige également le Laboratoire de Génétique, Immunologie et pathologies humaines (LGIPH).

Selon un résumé de l’éditeur, ce livre est une étude sur le peuplement ancien et récent de la Tunisie, sous éclairage génétique. Il est le fruit de travaux effectués sur plus de 20 ans, par des membres du laboratoire de génétique immunologie et pathologies humaines. Partant de la diversité génétique des populations Tunisiennes actuelles, l’équipe du LGIPH a évalué et daté les apports d’origine subsaharienne, nord-africaine, moyen-orientale et européenne.

Les résultats de plusieurs recherches publiées sont synthétisés dans cet ouvrage collectif et apportent plusieurs éclairages. Au Nord de l’Afrique, les métissages se sont effectués depuis les temps préhistoriques et ont déterminé la structure génétique des populations actuelles, les événements migratoires qui ont par la suite jalonné l’Histoire n’ayant fait qu’accentuer un socle génétique déjà diversifié.

Ainsi, le peuplement complexe, fondé sur de multiples métissages anciens, accompagné d’une tradition d’endogamie fortement ancrée, a sculpté la base de la structure génétique des populations tunisiennes actuelles qui se présentent comme une mosaïque, sans effet ethnique ou géographique net.

Les études réalisées sur la génétique des populations permettent aux scientifiques d’envisager d’une part, des applications médico-légales et d’autre part, d’expliquer le profil épidémiologique des maladies génétiques en Tunisie.