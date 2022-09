La foire aux vélos dans sa 5e édition s’est tenue, dimanche 25 septembre 2022, au Parc Bir Belhassen à l’initiative de l’association Vélorution en partenariat avec la municipalité de l’Ariana.

“Cette foire qui est organisée le dernier dimanche de chaque mois a permis au cours des 4 éditions précédentes, la vente de plus de 50 vélos et accessoires” a indiqué Aya Koudi, membre de cette association, précisant qu’aucune taxe n’est relevée sur l’exposition des articles ni sur la vente des vélos.

“Vélorution, qui est une association à but non lucratif vise la généralisation de la pratique du vélo à des prix symboliques” a-t-elle souligné, précisant que des formations sur la conduite du vélo sont organisées dans les espaces publics en partenariat avec les municipalités.

Elle a affirmé que cette association est dotée de législations organisant la foire dont notamment l’obligation d’informer les organisateurs des articles exposés et des prix demandés et de publier les prix des vélos et accessoires.

Koudi a ajouté que l’association Vélorution ambitionne de réaliser un passage consacré aux vélos dans la ville de l’Ariana qui s’étend le long des avenues Habib Bourguiba et Taieb Mehiri à partir du croisement de Menzah 5 jusqu’au terminus du métro n.2

Dans ce contexte, la présidente de l’association Vélorution a déclaré à la TAP que ce passage consacré aux vélos, qui sera réalisé sur environ 3 km est en phase d’étude, signalant que la municipalité de l’Ariana avait publié un appel d’offres pour le lancement d’études du projet, d’autant que les deux avenues précédemment citées permettent la réalisation des travaux à travers l’organisation du trafic routier et l’interdiction du stationnement anarchique des véhicules.