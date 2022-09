Le ministère des Affaires culturelles lancé un appel à candidatures pour le poste de directeurs généraux (DG) de trois établissements publics à caractère culturel et artistique qui sont sous sa tutelle.

Dans un communiqué publié vendredi 23 septembre 2022, le ministère a annoncé une vacance de poste au Centre du cinéma et de l’image (CNCI) et à l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) qui ont leur siège à la Cité de la culture.

La même source appelle également à postuler pour le poste de DG du Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) à Sidi Bou Said.

Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé au 21 octobre 2022 et les dossiers doivent être déposés au bureau d’ordre du ministère des affaires culturelles, à la Kasbah.

Plusieurs critères sont pris en compte pour les candidats dans chacun des trois postes vacants, avec des profils variés. Tous les candidats doivent être titulaires des diplômés universitaires dans l’une des spécialités suivantes. ” Economie et gestion “, ” comptabilité et finances ” et ” Droit “.

Les spécialistes dans les secteurs du cinéma et de la musique sont également éligibles, respectivement pour les postes au CNCI et au CMAM.

Une expérience de plus de dix ans dans toutes ces spécialités est obligatoire.

Chaque candidat doit présenter un programme de gestion et une stratégie de communications visant à faire connaître l’institution à laquelle il sera désigné et à élargir ses partenariats à l’échelle nationale et internationale.