Le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS, et visant les actions qu’elle ne détient pas dans le capital de la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis -SNMVT-MONOPRIX. Tunisia Retail Group Holding TRG SA, agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS, détient 16 066 024 actions SNMVT, représentant 80,45% du capital de ladite société.

Par cette offre, la société Tunisia Retail Group Holding TRG SA, agissant de concert avec les sociétés MONOGROS, IFICO et EXIS vise l’acquisition de 3 903 348 actions SNMVT représentant 19,55% du capital de la société.

L’initiateur s’engage pendant la période de validité de l’OPA à acquérir sur le marché la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés. Le prix de l’offre est fixé à 5,500 dinars l’action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.

La société d’intermédiation en bourse Tunisie valeurs est l’établissement présentateur du projet d’OPA simplifiée et chargée de la réalisation de l’opération. La présente OPA simplifiée est valable du vendredi 23 septembre 2022, au lundi 24 octobre 2022 inclus.

La cotation en Bourse des actions SNMVT reprendra à partir du vendredi 23 septembre. A l’expiration du délai de validité de l’offre, le résultat de l’offre fera l’objet d’un avis qui paraîtra au Bulletin Officiel du CMF et de la BVMT.

L’OPA simplifiée est réalisée par achats sur le marché des actions SNMVT, par l’initiateur, pendant la période de validité de l’offre. Les actionnaires intéressés par cette offre peuvent, s’ils le désirent, présenter leurs titres à la vente auprès d’un intermédiaire en bourse de leur choix, au plus tard avant la clôture de la séance de bourse du lundi 24 octobre 2022.