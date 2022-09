Le suivi des résultats de l’Enquête quinquennale nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de vie des ménages, a été au centre d’une séance de travail présidée, mercredi, à la Kasbah par la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden.

Il en ressort que les résultats de cette enquête pour l’année 2022, ont été impactés par la pandémie du Covid-19 au niveau de la qualité et de la nature des produits de consommation et de leur poids dans le budget familial.

Bouden a recommandé à ce propos, d’accélérer le parachèvement des analyses et traitement des statistiques issues de cette enquête quinquennale et la publication des résultats définitifs, étant donné leur extrême importance dans la prise de décision.

La cheffe du gouvernement a souligné l’importance des résultats attendus de l’enquête nationale et des statistiques concernant le niveau de vie des citoyens, l’évolution du taux de pauvreté, la moyenne des dépenses et le taux de consommation annuel par personne et par catégorie socio-professionnelle.

Il s’agit également, “des statistiques concernant le milieu géographique, les composants du panier de l’indice des prix à la consommation et le poids de chaque produit et de chaque service dans ce panier”.

Ont pris part à cette séance de travail, les ministres des Finances, de l’Economie, de l’Industrie, de l’Agriculture, du Commerce, et le directeur général de l’Institut national de la Statistique.