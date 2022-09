Un premier Forum Afrique-France sur la transition écologique et énergétique se tiendra, du 27 au 29 septembre 2022, à Gammarth (banlieue nord de Tunis).

Cet évènement favorisera l’échange entre les entrepreneurs sur les questions énergétiques et écologiques dans l’objectif de contribuer à l’identification de solutions concrètes au développent durable dans le cadre de la coopération franco-africaine, a déclaré, mercredi, à Tunis, le chef du pôle industries et Cleantech et Agrotech à Business France Tunisie, Selim Gritli.

Le responsable qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue en prévision de cette manifestation a ajouté que la finalité est aussi de promouvoir l’innovation portée par les startups, notamment, tunisiennes et françaises.

Il s’agit également de permettre un échange sur la transition écologique avec les décideurs publics, les collectivités territoriales, les entrepreneurs, les donneurs d’ordres et les institutions financières, les investisseurs et les bureaux d’études représentant 7 pays africains : la Tunisie, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, l’Egypte et la Libye, a-t-il développé.

Organisé par Business France et l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), avec le soutien de Schneider Electric, ce conclave sera marqué par la participation de 55 entreprises françaises opérant dans le secteur énergétique (énergies renouvelables, eau et assainissement …) et une délégation africaine (hors de la Tunisie) composée d’une trentaine opérateurs africains (Sénégal, Côte d’Ivoire, Algérie, Cameroun, Egypte et Libye), a encore fait savoir Gritli.

D’après lui, 180 entreprises tunisiennes privées et plusieurs institutions (STEG, ANME, SONEDE, ANGED..) seront représentées à ce forum, qui se tient à quelques semaines de la Conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27), qui aura lieu du 6 au 18 novembre 2022, à Charm El-Cheikh (Egypte).

Une série de conférences techniques sont prévues dans le cadre de ce forum. Les questions à débattre portent sur la ville durable en Afrique, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables, la gestion des déchets, l’eau et l’assainissement, l’accès à l’électricité et les réseaux électriques intelligents.

Des conférences institutionnelles seront aussi à l’ordre du jour et porteront sur le financement de la transition écologique et énergétique en Afrique, le climat des affaires et l’accès aux marchés africains.