Le projet de dépollution et de réhabilitation des côtes nord de la ville de Sfax “Taparura” sera soumis bientôt à l’examen par un Conseil ministériel. C’est ce qu’a déclaré, mardi 20 septembre 2022 à Sfax, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani, lors d’une visite de travail dans la région.

Elle a précisé que son département est en train d’examiner, avec le Groupement chimique tunisien (GCT), les pistes de résolution des entraves foncières concernant des terrains dont la propriété revient au GCT.

Elle a fait savoir que le projet de Taparura ainsi le d’aménagement de Sebkhet Ben Ghayadha à Mahdia ont été présentés aux investisseurs lors de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8 – les 27 au 28 août 2022 à Tunis), car le gouvernement envisage de réaliser ces deux projets dans le cadre d’un partenariat public/privé (PPP).

Le projet Taparura n’a pas été intégré au plan d’aménagement urbain de la municipalité de Sfax pour permettre à l’investisseur qui l’exécutera de présenter sa vision et un modèle de pôle urbain intégré qui comprendra des composantes urbaines et touristiques et aussi des services de plaisance et d’autres prestations, a tenu à préciser la ministre.