La première édition du forum international des sciences humaines et sociales “Insanyet”, organisée jusqu’au 24 septembre courant à l’initiative des universités de Tunis et la Manouba a démarré mardi à l’université de la Manouba.

A cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné dans son allocution d’ouverture, en présence de son homologue de l’Education, Fethi Sellaouti, l’importance de ce forum qui illustre la contribution de l’université tunisienne à la prospection des solutions innovantes et le rôle des sciences humaines et sociales dans la réflexion et l’analyse à l’ère des mutations sociales, des changements climatiques, des pandémies, des révolutions, des crises économiques et face aux nombreux défis socio-économique et politiques tels que le terrorisme, la corruption, la pauvreté, le chômage, la violence, l’abandon scolaire et la migration irrégulière.

A l’ouverture des travaux de ce forum, auquel participent plus de 1 500 chercheurs et universitaires issus de 40 pays, plusieurs communications ont été présentées, dont celle de la présidente de l’Université de La Manouba, Jouhaina Gharib, qui a précisé que cette rencontre verra la participation d’un grand nombre d’académiciens et d’artistes de la région du moyen orient, d’Afrique et d’Europe afin de redonner aux sciences humaines et sociales leurs lettres de noblesse dans le contexte d’une conjoncture marquée par les mutations politiques et économiques.

Au cours de cette séance inaugurale qui s’est déroulée en présence des ambassadeurs de France, d’Indonésie, de Palestine et du gouverneur de la Manouba, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance de ce forum international en tant qu’opportunité de connaissance mutuelle, d’ouverture et d’échange entre les universitaires, chercheurs et étudiants chercheurs aux références culturelles et linguistiques variées.

A noter que le Forum “Insaniyet” est organisé en partenariat avec l’Institut de recherches sur le Maghreb contemporain, le groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans et plusieurs autres institutions et organisations académiques et culturelles.