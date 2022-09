Une séance de travail s’est tenue lundi 19 septembre au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées consacrée à l’examen d’un projet de décret relatif au statut des animateurs des jardins d’enfants et l’organisation de ce secteur.

A cette occasion, la ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, a réaffirmé l’attachement de son département à la régularisation de la situation des animateurs des jardins d’enfants et l’introduction de réformes au niveau des législations, qui n’ont pas changé depuis des décennies.

Elle a relevé que les animateurs des jardins d’enfants offrent un service de qualité dans le secteur de l’éducation préscolaire, ajoutant que la régularisation de leur situation professionnelle se répercutera positivement sur la qualité des prestations fournies au sein des jardins d’enfants et contribuera à hisser le taux de couverture dans le domaine de l’éducation préscolaire.

Au cours de cette réunion à laquelle avait assisté la présidente du comité général de la fonction publique et les représentants des ministères de l’intérieur, de la défense nationale et des affaires sociales, les participants ont convenu de la nécessité de mettre en place une base de données statistique pour ce corps de métier, à travers la mise à jour des listes des noms des animateurs des jardins d’enfants dans tous les ministères concernés, leur situation professionnelle et diplômes.