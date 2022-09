Une délégation de 20 hommes d’affaires et chefs d’entreprise a entamé une mission de prospection du marché américain, conduite par le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif, a fait savoir le chargé des dossiers économiques à l’Ambassade de la Tunisie à Washington, Anis Hajri.

Le responsable diplomatique a indiqué à l’Agence TAP, que cette visite qui se poursuivra jusqu’au 25 septembre 2022, constitue une opportunité pour renforcer les perspectives d’exportation et permettra à la Tunisie de bénéficier des cinq secteurs promoteurs aux Etats-Unis d’Amérique (USA) à savoir : le numérique, les énergies renouvelables, les industries pharmaceutiques, l’agriculture et les composantes automobiles. Ces secteurs sont capables, selon lui, de booster la croissance économique et de créer l’emploi.

En ce qui concerne l’exportation, Hajri a souligné que la délégation tunisienne visitera, du 17 au 25 septembre 2022, les villes Anaheim à Los Angeles et Ventura à Californie. Ces visites constituent, une occasion, pour explorer les opportunités de commerce afin de renforcer l’accès des produits tunisiens sur le marché américain, notamment, les produits alimentaires.

Organisée par le bureau régional de la CONECT à Sfax, la délégation tunisienne est composée des sociétés opérant dans les secteurs des industries chimiques, des bâtiments et des travaux publics (BTP), des industries pharmaceutiques, des produits cosmétiques, des textiles et habillement , des équipements agricoles et des industries des pierres précieuses.

La délégation tunisienne participe également au Salon des énergies renouvelables, qui aura lieu, les 19 et 20 septembre 2022, à Anaheim (Los Angeles).

Une série de rencontres est programmée avec les représentants des autorités locales et régionales, A Ventura, et ce, en présence de l’Ambassadrice de la Tunisie aux USA, selon le responsable diplomatique.

Au programme de cette visite figure aussi l’ouverture d’un salon pour les produits tunisiens, l’organisation de rencontres bilatérales (BtoB), d’ateliers de travail sectoriel et des visites de terrain d’un certain nombre des entreprises américaines et du port commercial “Hueneme”.