Créé en 1982, l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT) est le plus ancien des ISM en Tunisie qui compte deux autres instituts, à Sousse et à Sfax.

L’ISM de Tunis s’apprête donc à souffler ses quarante ans d’existence, profitant de cette occasion pour présenter ses projets futurs et les grands axes de la formation dans cette prestigieuse institution publique de formation musicale.

“Le décret n° 862 du 26 juillet 1984 précise le mode de fonctionnement de cet organisme sous la double tutelle du ministère de la Culture et celui de l’Education et de la science, agissant en qualité d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique bénéficiant de l’autonomie administrative et financière”, lit on sur le site de l’Institut.

En 1998, le décret n° 2006 du 19 octobre 1998 fait de l’ISMT un établissement universitaire sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

“Depuis sa création en 1982, l’ISMT a fait preuve d’un dynamisme croissant sur le plan pédagogique, scientifique et institutionnel” lit-on dans un communiqué de l’ISMT dont une copie est parvenue, dimanche, à l’agence TAP.

“Parmi les projets à venir, l’Institut se réjouit de la création de l’Académie des Arts qui sera bâtie sur un terrain aux rives du Lac 1 répondant aux exigences de l’enseignement musical moderne”, indique le communiqué signé par le directeur de l’ISMT, le musicologue Samir Becha.

Il est à rappeler que ce projet remonte à plus de quatre ans. En vertu d’un accord-cadre signé, le 13 septembre 2018, entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Affaires culturelles, il a été convenu de créer une académie des arts au Lac de Tunis. Cette académie qui s’étendra sur une superficie de 4.655 m2, abritera un institut supérieur de musique, une bibliothèque multimédia spécialisée dans les arts, la culture et le patrimoine et une salle d’exposition d’art, a-t-on annoncé à l’époque.

A l’occasion de la célébration de son 40ème anniversaire, l’Institut estime que “cette transmutation pose les jalons d’un pôle académique de recherche musicale et musicologique pouvant séduire un plus grand nombre d’étudiants”.

L’institut a encore annoncé qu’il “envisage de lancer cette année une radio locale,- dans son siège actuel – 20 avenue de Paris, Tunis-, qui se veut un outil de communication pour diffuser les programmes et les activités musicales, pédagogiques, scientifiques et institutionnelles de l’Institut sur le web”. Cet espace médiatique sera doté d’un équipement technique et logistique nécessaire et bénéficiera de l’assistance permanente d’une équipe professionnelle composée d’enseignants, techniciens et étudiants de l’ISMT.

Volet académique et formation, l’ISM de Tunis offre, depuis quatre décennies, ” une double formation, cumulant les approches méthodologiques et appliquées, associées à la musicologie en tant que champ disciplinaire réunissant les études théoriques, empiriques et analytiques.”

“Au niveau de la formation générale, les structures pédagogiques et scientifiques de l’Institut ont mis au point des projets et des parcours de formation répartis sur trois niveaux: licence, master et doctorat”.

La formation académique à l’Institut comprend trois cycles: le premier est celui de la licence fondamentale qui offre la possibilité de choisir entre deux parcours: ” Musique et Musicologie ” qui a pour objectif de former des musiciens et des chercheurs en musique et musicologie, et ” Musique et Interprétation ” visant à former des concertistes et des musiciens professionnels capables d’enseigner leur instrument de spécialité.

Au deuxième cycle, l’Institut propose un master de recherche en ” Musique et Musicologie ” et un master en ” Musique et Interprétation ” qui aboutissent à un doctorat en ” Musique et Musicologie “.

La musique et le savoir sont au coeur de la formation des étudiants à l’ISMT. Elle est axée sur des stages pratiques, encadrés par des enseignants-chercheurs, qui sont organisés tout au long de l’année universitaire. Ces stages sont couronnés par des spectacles musicaux afin d’accoutumer les étudiants à réaliser des performances live et stimuler leurs productivité et créativité musicales.

Pour les étudiants en master, l’Institut organise des excursions d’études dans les sites archéologiques et les musées tunisiens dans le but d’explorer les monuments de l’histoire ancienne de la Tunisie et surtout l’histoire de la musique, à savoir les théâtres, les instruments de musique, les sculptures, les dessins et les sources iconographiques, etc.

Des ateliers pratiques encadrés par des musiciens internationaux sont régulièrement organisés au siège de l’Institut.

L’Institut héberge un laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement qui est une structure scientifique est attachée à la Direction générale de la recherche scientifique et à l’Ecole doctorale arts et culture.

Ce laboratoire est une ouverture considérable sur le vaste monde de la recherche musicologique avec toutes les approches scientifiques et culturelles pouvant réaliser un développement artistique, social et économique.

L’Institut dispose d’une bibliothèque unique en Tunisie en termes de spécialisation, qui est ouverte aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et au grand public intéressé par le savoir musical et musicologique.

En 2021, une nouvelle bibliothèque a été créée pour le laboratoire, qui comprend les livres et les études qu’il a publiés depuis sa création en 2005 par le Pr Mohamed Zinelabidine et pendant les années qui suivent.

L’Institut compte environ quatre-vingt-dix cadres d’enseignement (professeurs de l’enseignement supérieur, maîtres de conférences, maîtres-assistants, assistants, enseignants contractuels, vacataires et un maître-assistant habilité) en plus de 32 personnes qui font partie du personnel administratif.

Samir Becha, qui est à son deuxième et dernier mandat à la tête du l’ISMT (2017-2020/ 2021-2023), a rendu un hommage à ses prédécesseurs dont Mahmoud Guettat (1982-1986/1991-1997), le père fondateur de l’ISMT, Ali Larbi (1987-1988), Zoubaier Lasram (1988-1990), Feu Mustapha Aloulou (1997-2005), Mohamed Saif Allah Ben Abderrazak (2009-2014) et Mohamed Zinelabidine (2005-2008/ 2014-2016).

Le directeur de l’ISMT a également rappelé l’oeuvre de tous ceux ayant fait leur passage à l’Institut depuis sa création tout en rappelant leur contribution “à la prospérité de ce grand édifice universitaire, que ce soit par la gestion, la formation, la recherche scientifique, la production musicale, l’interprétation, la composition, l’arrangement ou l’orchestration.”

En cette date anniversaire, le dirigeant de l’ISMT souligne que son institution “porte un regard critique vers le passé, l’histoire et la situation actuelle avant de passer le flambeau à la génération future”.