L’Association tunisienne du cancer colorectal (ATCCR) tient son 5ème congrès international du 22 au 24 septembre 2022 à Monastir avec la participation d’un nombre important d’oncologues, de radiothérapeutes, de médecins généralistes et autres.

Le cancer colorectal est l’un des cancers les plus répandus dans le monde. Des études scientifiques et des recherches publiées par des centres internationaux spécialisés ont confirmé l’importance du dépistage précoce du cancer du côlon.

Dans ce cadre, des institutions et des organismes internationaux recommandent le test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi) qui sert à détecter la présence de sang invisible à l’œil nu dans les selles et à confirmer la présence d’un cancer colorectal.

En Tunisie, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez les hommes et le deuxième chez les femmes.

En 2021, la Tunisie a enregistré 2 212 nouveaux cas (1 050 femmes et 1162 hommes). En 2030, on devrait atteindre 4 547 nouveaux cas (2 163 femmes et 2 384 hommes).

Une alimentation riche en graisses animales, la sédentarité, le surpoids et la consommation d’alcool et de tabac seraient parmi les causes du cancer colorectal. Toutefois, l’âge augmente aussi le risque de développer un cancer du côlon puisque dans 90% des cas, le cancer survient à partir de 45 ans et plus. Un antécédent familial de cancer du côlon ou du rectum est également un facteur de risque.

Créée en 2015, l’ATCCR a pour objectifs de sensibiliser le public au cancer colorectal, d’offrir un soutien aux patients et à leurs familles, de réclamer une politique nationale de dépistage, d’assurer l’accès aux traitements et d’encourager la recherche.