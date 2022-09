Le projet de cahier de charge soumis par le ministère du tourisme et relatif aux maisons d’hôtes fait débat. Les professionnels estiment que “la suppression des autorisations est une réforme vitale qui mettra fin à un énorme décalage entre la pertinence de la vision et son urgence, le cahier des charges dans sa version actuelle ne peut faire cesser le calvaire actuel et éventuellement à venir du terrain des opérateurs”.

Les professionnels du secteur réclament notamment :

La suppression des autorisations pour les gites ruraux

L’organisation d’évènements

La vente des produits de terroirs

Le problème de limitation du nombre de chambres et d’occupants

Alignement du taux de TVA sur celui du secteur touristique (7% au lieu de 19%)

Selon les données de la Fédération (Fi2T) et rapportées par le site Destination Tunisie, on estime de 700 à 1000 le nombre de maisons d’hôtes en Tunisie dont 90 seulement sont autorisés. Si on y ajoute les locations meublés on atteint un chiffre estimé à près de 2000.