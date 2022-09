La Tunisie participe, avec une délégation tripartite, dimanche le 18 septembre en cours, aux travaux de la 48° conférence arabe du travail qui aura lieu cette année du 18 au 25 septembre au Caire, a annoncé le ministère des affaires sociales dans un communiqué publié vendredi 16 septembre.

La délégation, qui sera présidée par le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzehi, regroupera des représentants des ministères des Affaires sociales, de l’Emploi, mais aussi de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

L’agenda de la conférence comporte plusieurs axes relatifs notamment à l’intelligence artificielle, aux nouveaux modes de travail, à la digitalisation des systèmes de la protection sociale et sa gouvernance. Le programme comporte aussi des hommages aux icones du travail dont des représentants du gouvernement et d’organisation de travailleurs et de patronat.