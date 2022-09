Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, et le chef du bureau de Tunis de la Banque européenne d’investissement à Tunis (BEI), Jean-Luc Revereault, ont examiné, vendredi 16 septembre au cours d’un entretien, les possibilités de lancement d’un programme de coopération commune dans les domaines de la formation, de l’emploi et l’initiative privée.

Au cours de cette rencontre, Revereault a souligné que la BEI est disposée à adhérer à un programme d’action commune avec le ministère dans le domaine de la réhabilitation et la promotion des centres de formation professionnelles relevant du ministère.

De son côté, Nsibi a indiqué que le ministère a opté pour une nouvelle vision en matière d’exploitation des établissements de formation, qui sera adaptée aux stratégies de développement dans les régions, dans le cadre d’une approche participative avec les organisations professionnelles nationales et le secteur de la production.

Le ministère s’emploie actuellement à déterminer les besoins structurels du secteur de la formation professionnelle et la réhabilitation de plusieurs centres relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle qui fait face à des difficultés inhérentes à l’insalubrité de l’infrastructure et des équipements de formation, dont un certain nombre ont fermé leur portes ou sont partiellement exploités.

Evoquant la question de l’initiative privée, Nsibi a relevé que le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi encourage le leadership et fourni l’aide et l’accompagnement, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux.