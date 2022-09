La Manouba : Accord de partenariat associatif pour le développement des valeurs de volontariat auprès des jeunes

La direction régionale de l’Union nationale de la femme tunisienne à La Manouba et l’association allemande “Tunibless” ont signé, jeudi 15 septembre 2022, un accord de partenariat visant l’encadrement et le développement des valeurs de volontariat et de l’initiative auprès des jeunes.

La responsable régionale de l’UNFT à La Manouba, Faouzia Nawi, a fait savoir que l’accord a pour objectif de renforcer la coopération entre les associations en plus d’inculquer les valeurs de volontariat et de responsabilité auprès des jeunes à travers des actions citoyennes communes.

Les deux associations ont aussi convenu d’accompagner les jeunes désireux d’intégrer le marché du travail allemand.

A noter que “Tunibless” est une association allemande œuvrant pour la promotion culturelle et économique entre l’Allemagne et la Tunisie.