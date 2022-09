Dans le cadre des préparatifs de la saison touristique hivernale dans le gouvernorat de Tozeur, autorités et professionnels du secteur ont organisé une séance de télétravail avec le ministre du Tourisme et de l’Artisanat pour examiner les différents axes pour la réussite de la saison, en particulier au niveau de la promotion de la destination et du transport aérien.

Il s’agit entre autres de l’ouverture d’une ligne aérienne reliant l’aéroport international Tozeur-Nefta avec les principales villes françaises, dont Paris, explique le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bjaoui.

A noter qu’à partir d’octobre 2022 le gouvernorat de Tozeur verra la reprise de plusieurs manifestations sportives et culturelles, à l’instar du marathon saharien “Ultra Mirage” et de la seconde édition de la manifestation du saut en parachute “SKYS Tunisia”.