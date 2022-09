« Pour pallier la pénurie de soignants, l’hôpital français a recruté quelque 23 000 médecins étrangers, parmi lesquels bon nombre de Tunisiens. Le pays du jasmin voit désormais partir près de 1 000 médecins par an, soit presque autant que le nombre de praticiens qu’il forme annuellement ».

C’est l’introduction d’un reportage de la chaîne culturelle Arte sur l’exode des médecins tunisiens.

Les journalistes de la chaîne assurent : « Très bien formés dans leur pays d’origine, ils se révèlent être des professionnels efficaces et prêts à l’emploi ».

Et d’expliquer le pourquoi de leur départ de la Tunisie et leurs conditions de vie en France : «… Alors que la Tunisie traverse une crise politique et économique sans précédent, ils sont par ailleurs très peu regardants sur les conditions de travail que leur propose leur pays d’accueil ».

Ils poursuivent : « Qu’il s’agisse d’exercer pour un salaire moindre que leurs confrères français ou de s’installer dans les coins les plus reculés de l’Hexagone, ils se montrent extrêmement volontaires. Ont-ils seulement le choix ? Et quelles sont les conséquences d’une telle hémorragie dans le pays de départ ? ».

Informatif, déontologique, le reportage ne fait aucun parti pris, et tout en mettant en exergue ce que ces médecins tunisiens –mais aussi d’ailleurs- apportent à la France, il pose néanmoins des interrogations sur les raisons de ces départs massif et leurs conséquences pour leur pays.

Reportage de arte.tv