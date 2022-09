La Fédération générale de l’enseignement supérieur relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se dit étonnée suite à la poursuite de l’octroi de nouvelles autorisations à des établissements privés d’enseignement supérieur sans une évaluation approfondie de la situation du secteur.

Dans un communiqué publié mercredi 14 septembre, la Fédération estime nécessaire que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mène un contrôle exhaustif au sein des établissements d’enseignement privés avant d’attribuer de nouvelles licences. Elle rappelle au passage qu’un rapport émis par la Cour des comptes avait révélé de nombreux dépassements au niveau du cursus de formation pouvant affecter la crédibilité des diplômes supérieurs délivrés.

Toujours selon le communiqué, la Fédération fait savoir au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qu’il est nécessaire d’assurer le suivi de la transformation de nombreuses universités et établissements universitaires en établissements publics à caractère scientifique et technologique, appelant à accompagner ces établissements afin d’en faire une locomotive pour réformer le système d’enseignement supérieur dans sa globalité.

Par ailleurs, la Fédération se dit attaché au droit des professeurs universitaire à une majoration salariale, appelant à une augmentation des primes de la recherche scientifique et de la rentrée universitaire.

En outre, la Fédération invite le ministère de l’Enseignement supérieur à accélérer la mise en œuvre de l’accord signé le 6 mai 2022 concernant la reprise des travaux de la Commission nationale de réforme et la poursuite des travaux de la Commission des statuts de manière participative.