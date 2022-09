Pour démarrer sa saison artistique, l’Institut Français de Tunisie (IFT) accueille un concert de musique pop tunisienne des artistes Nour et Selim Arjoun “Identity” (Howiyah), et ce le jeudi 15 septembre 2022 (20H30) à la Cour de l’IFT.

“Identity” est le premier album du duo composé par la chanteuse Nour et son frère le pianiste Selim Arjoun. L’album se veut l’incarnation du dialecte tunisien dans un univers pop, rendant cette identité culturelle plus accessible à la nouvelle génération.

Le single ” Trab ” issu de l’album et composé durant le confinement en coopération avec des musiciens des 24 gouvernorats de la Tunisie notamment est un exploit musical en tant que tel. En effet, le morceau a fait objet d’une tournée à travers la Tunisie alors qu’il inclut plus de 40 artistes et a été par la suite choisi comme musique de générique de la série Harga 2.

C’est donc fort de ce projet et de bien d’autres encore en création que le duo Nour et Selim Arjoun enchantera la cour de l’IFT le temps d’un soir de ces notes pop et enjouées et de la musicalité du dialecte tunisien.

Frère et sœur unis par le lien de sang mais aussi par leur passion pour la musique, leur projet est le fruit de plusieurs années d’exploration au niveau du texte ainsi qu’au niveau de l’univers sonore. Nour et Selim Arjoun présentent des compositions en dialecte tunisien dont les textes sont poétiques et affichent leurs deux identités : un univers riche musicalement, moderne et multiforme.

Le projet a vu le jour avec la sortie de la chanson “Trab” en Mai 2020 auquel Nour et Selim ont invité une constellation de musiciens nationaux et internationaux avec qui ils ont partagé la scène auparavant. Le message transmis par ce morceau est que la musique demeure un langage universel puisqu’elle réussit à réunir les personnes les plus éloignées, ébranlant toutes les frontières, bravant le confinement et c’est dans cette vision que tout le projet est fondé : Nour et Selim aspirent à ancrer l’esprit de l’inclusion et le partage par le biais de la musique.