Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a organisé, mardi 13 septembre 2022, une rencontre internationale sur les perspectives de la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, dans le cadre de activités parallèles à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique “TICAD 8“, en présence d’ambassadeurs de pays africains accrédités en Tunisie.

La rencontre, qui s’est tenue au Centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation à Radès, s’inscrit, selon le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Nasreddine Nsibi, en vue d’identifier des opportunités offertes pour le développement de la coopération entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique, d’autant plus que la Tunisie accueille, annuellement, des africains pour recevoir une formation dans les domaines de la formation et de l’ingénierie de formation.

Le ministre a ajouté que le Japon participe à cette rencontre compte tenu des réussites qu’il a réalisées dans le domaine du travail et dans le développement de ses capacités dans le domaine de la qualification de ses compétences dans le secteur des technologies modernes et dans le secteur industriel.

Selon Nsibi, l’accent sera mis à cette occasion sur la mise en réseau et l’examen de la coopération dans les secteurs de la formation dans les domaines des technologies modernes, de la numérisation, des industries pharmaceutiques, des énergies renouvelables et de la construction aéronautique.

Pour sa part, Ueno SHUHEI, directeur de la JICA en Tunisie, dira que la rencontre offre l’occasion d’examiner tous les moyens disponibles pour soutenir et développer la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et les pays africains, et à identifier les besoins de ces pays dans les domaines de la formation et du développement des compétences.