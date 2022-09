L’Egypte a annoncé, vendredi 9 septembre 2022, en concertation avec la Grèce et l’Arabie saoudite, la possibilité de la présentation d’une candidature commune pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football.

Ces trois pays pourraient faire office de troisième candidat à l’organisation de l’épreuve, après les candidatures communes envisagées par l’Espagne et le Portugal d’un côté, et l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay de l’autre.

A noter qu’aucune candidature n’a encore été officiellement soumise à la FIFA, qui doit désigner en 2024 le ou les pays hôtes.

” Les trois pays travaillent d’arrache-pied. Le dossier de l’organisation (de la Coupe du monde 2030) est à l’étude”, rapporte le porte-parole égyptien du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohammed Fawzi, à la chaîne de télévision DMC, ajoutant que ” l’Egypte sera l’un des meilleurs pays organisateurs” de cet évènement sportif qui fêtera son centenaire en 2030.

Pour rappel, le mondial 2022 se déroulera au Qatar alors que celle de 2026 sera co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.