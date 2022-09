Le SG adjoint de l’Union régionale du travail en charge des établissements et des bureaux, Abdeljalil Bouazza, a indiqué, vendredi 9 septembre 2022, que la ministre de l’Industrie s’est engagée à verser les salaires impayés depuis plus de 4 mois des employés de société de l’environnement de plantation et de jardinage de Kébili.

Cet engagement fait suite à une réunion tenue jeudi 6 septembre 2022 regroupant la ministre de l’Industrie, le SG adjoint de l’Union générale tunisienne du travail Sami Tahri et le SG régional de la centrale syndicale à Kébili, Ali Boubaker, au siège du ministère.

Les salaires seront versés à partir de la semaine prochaine, a ajouté le responsable syndical signalant que la réunion a été l’occasion pour la ministre et la partie syndicale d’examiner les solutions adéquates pour faire face aux problèmes financiers de la société de jardinage de Kébili.

Rappelons que les employés de la société de l’environnement de plantation et de Jardinage de Kébili organisent depuis un mois une série de mouvements de protestation pour demander le paiement de leurs salaires en retard depuis plus de 4 mois.