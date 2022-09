Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé jeudi à un remaniement ministériel, en vertu de la Constitution, notamment ses articles 91 (alinéa 7) et 104, et conformément au décret présidentiel 275-21 du 30 juin 2021 portant nomination de M. Aïmene Benabderrahmane au poste de Premier ministre et le décret présidentiel du 2 janvier 2020 portant nomination de M. Yahia Boukhari Secrétaire général du Gouvernement, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la nomination de Mesdames et Messieurs :