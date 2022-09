Dans son allocution prononcée au Caire, mardi 6 septembre 2022, à l’occasion de la 158ème session du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie tunisienne, Othman Jerandi, a plaidé pour la mise en place d’un plan d’action efficace pour faire face aux défis de la sécurité arabe dans son concept global; défis qui portent pour nom alimentation, énergie, économie et santé.

Le ministre tunisien souligne la nécessité de trouver une solution commune aux différents défis auxquels fait face la région arabe et d’apporter une réponse adéquate aux questions en suspens, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié mercredi 7 septembre.

Il reste convaincu que la crise d’approvisionnement en produits alimentaires et les prix élevés des denrées et des engrais, outre l’aggravation des effets du changement climatique, commandent la mise en place d’un système économique arabe commun capable de résister à ces différentes fluctuations mondiales, et interagir convenablement avec les différents partenaires.