Le directeur du bureau de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) en Italie, Bilel Dardouri, a fait savoir que des pourparlers se déroulent actuellement avec l’organisme italien “FINEST” – spécialisé dans l’internationalisation des entreprises du nord-est de l’Italie-, pour établir un plan d’actions visant à inciter les entreprises italiennes à s’implanter en Tunisie.

Selon lui, ces entretiens, qui sont tenus avec le président directeur général de FINEST, Eros GOI, seront couronnés par la signature d’un mémorandum d’entente à la fin du mois de septembre à Rome.

Présent dans 44 pays, dont l’Europe centrale et orientale, les Balkans, la Russie, les pays de la CEI (Communauté des Etats indépendants, qui a remplacé l’URSS) et la Méditerranée, FINEST est un partenaire de capital et de financement qui soutient activement les entreprises de la région de Triveneto par l’acquisition de parts minoritaires dans le capital autorisé de coentreprises étrangères et le financement direct d’une société étrangère.

A rappeler que le 12 avril 2022, la FIPA avait signé avec l’agence italienne d’internationalisation des entreprises ” PROMOS Italia ” un mémorandum d’entente pour la promotion des investissements italiens en Tunisie. L’a FIPA avait précisé ledit accord permettrait de maintenir un dialogue permanent visant à identifier des domaines d’investissement dans les deux pays. Il permettrait également d’encourager l’échange de compétences techniques et d’opportunités de formation.

D’après les statistiques de la FIPA, 900 entreprises italiennes sont implantées en Tunisie et emploient plus de 72 000 personnes.

Quant aux échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Italie, ils s’élevaient à 5,5 milliards d’euros en 2021 contre 4,5 milliards d’euros en 2020, soit une progression de 22%.